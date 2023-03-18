بايدن عن مذكرة اعتقال بوتين: "مبررة" بالرغم من عدم الاعتراف الدولى بها

كتبت : نهال أبو السعود

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال للرئيس الروسي فلاديمير بوتين "مبرر"، وأعرب عن دعمه للتحقيق في جرائم الحرب المزعومة التي ارتكبها بوتين.

وفقا لشبكة سي ان ان، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمفوضة الروسية لحقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا.

وقال بايدن للصحفيين قبل مغادرته البيت الأبيض متوجها إلى ديلاوير: "حسنًا، أعتقد أن هذا مبرر.. لكن السؤال هو، لم يتم الاعتراف بها دوليًا.. حتى نحن لم نعترف بها أيضا لكنني أعتقد أنه يمثل نقطة قوية للغاية".

ولم يرد بايدن على سؤال عما إذا كان ينبغي محاكمة بوتين بتهمة ارتكاب جرائم حرب، بشكل مباشر، لكنه قال إن الرئيس الروسي "ارتكب بوضوح جرائم حرب".

وأجاب بايدن على سؤال من قبل للصحفيين في البيت الأبيض عن الاجتماع المتوقع عقده بين نظيريه الروسي والصيني شي جين بينج، قائلا: "سنرى ما سيحدث عندما يعقد هذا الاجتماع"

وعن اتهامات الجمهوريين في لجنة الرقابة بمجلس النواب بأن أفراد عائلته تلقوا أكثر من مليون دولار من شركة صينية، قال: "هذا ليس صحيحا".، وعندما سئل الرئيس الأمريكي عما إذا كان "يعتقد أن الأزمة المصرفية هدأت؟"، أجاب: "نعم".

في نفس السياق، أكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم "محاسبة مرتكبي جرائم الحرب"، وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أدريان واتسون، في بيان: "ليس هناك شك في أن روسيا ترتكب جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا، وقد أوضحنا أنه يجب محاسبة المسؤولين عنها".

وأضافت: "المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية هو مسؤول مستقل ويتخذ قراراته بنفسه بناء على الأدلة المعروضة عليه"، وتابعت: "نحن نؤيد محاسبة مرتكبي جرائم الحرب".