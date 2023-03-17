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الجنائية الدولية تأمر باعتقال الرئيس الروسى بتهم ارتكاب جرائم حرب فى أوكرانيا

الجمعة، 17 مارس 2023 05:17 م
الجنائية الدولية تأمر باعتقال الرئيس الروسى بتهم ارتكاب جرائم حرب فى أوكرانيا الرئيس الروسي بوتين
كتب عبد الوهاب الجندى

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أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أمر باعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بتهم ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

يذكر أنه في الرابع والعشرون من فبراير العام الماضي 2022، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شن عمليات عسكرية داخل الأراضي الأوكرانية، حيث بدأت الحملة بعد حشد عسكري طويل، والاعتراف الروسي ب‍جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد و‌جمهورية لوجانسك الشعبية، أعقبها دخول القوات المسلحة الروسية إلى منطقة دونباس في شرق أوكرانيا.

وبعد خطاب إعلان "بوتين" عن عملية عسكرية بهدف "تجريد أوكرانيا من السلاح واجتثاث النازية منها"، بدأ القصف على مواقع في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك مناطق في العاصمة كييف.


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