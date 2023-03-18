اليوم السابع
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بالأسماء.. إعلان الفائزين بعضوية مجلس نقابة الصحفيين

السبت، 18 مارس 2023 04:39 ص
بالأسماء.. إعلان الفائزين بعضوية مجلس نقابة الصحفيين أعمال الفرز بانتخابات نقابة الصحفيين

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أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لمجلس نقابة الصحفيين والنقيب، برئاسة المستشار أحمد مرسى، عن فوز أعضاء المجلس فوق السن، كلا من: عبدالرؤوف خليفة، وجمال عبد الرحيم، وهشام يونس.
 
كما أعلنت اللجنة القضائية عن فوز أعضاء المجلس تحت السن كلا من، محمود كامل، ومحمد يحيى يوسف، ومحمد الجارحى.
 
وكانت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لمجلس نقابة الصحفيين والنقيب، أعلنت فوز الكاتب الصحفى خالد البلشي بمنصب نقيب الصحفيين بعدد أصوات 2450 صوتًا مقابل 2211 صوتًا للكاتب الصحفى خالد ميرى، بينما حصل الإسكندراني على 79 صوتًا، وعبده مغربي على 38 صوتًا، وأيمن عبد العزيز على 32 صوتًا، وسيد عبد المعطى على 10 أصوات، وطلعت هاشم على 4 أصوات، ومحسن هاشم على 33 صوتًا، ومحمد معربى على 4 أصوات، ونعيمة راشد على 10 أصوات، وياسر مصطفى على 17 صوتًا بإجمالى عدد 5062 صوتًا، الصحيح منهم 4888، والباطلة 174.
 

انتخابات نقابة الصحفيين

انتخابات الصحفيين 2023

نتيجة انتخابات الصحفيين

اسماء الفائزين

اعضاء مجلس الصحفيين الجدد

عبد الرؤوف خليفة

هشام يونس

جمال عبد الرحيم

محمد الجارحى

محمود كامل

محمد يحيي يوسف



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