باكستان.. إسقاط أمر القبض على رئيس الوزراء السابق عمران خان

كتب محمد جمال

أسقط قاض باكستانى مذكرة التوقيف بحق رئيس الوزراء السابق، عمران خان إثر توجهه، يوم السبت، إلى المحكمة بعد غيابه عن عدة جلسات استماع، بحسب "سكاى نيوز".