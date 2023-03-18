اليونان تدعو الأمم المتحدة لتكثيف الجهود من أجل تسوية قضية قبرص

اش ا

أعلن وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس أنه حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على تكثيف الجهود للتوصل إلى تسوية بشأن قبرص على أساس قرارات الأمم المتحدة.

ونقلت صحيفة كاثميريني اليونانية عن ديندياس قوله: إنه اجتمع مع جوتيريش في مقر الأمم المتحدة في نيويورك حيث أعلن ترشح اليونان للانتخابات كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي للفترة 2025-26.

وناقش الاثنان أيضًا العلاقات اليونانية التركية في أعقاب زلزال 6 فبراير الهائل، والتطورات في أوكرانيا وشرق البحر الأبيض المتوسط، وحماية البيئة وحقوق المرأة.

وتعاني قبرص من التقسيم لشطرين يوناني وتركي منذ عام 1974، بعد التدخل العسكري التركي في الجزيرة، ومحاولاتٍ عدة لضمها إلى اليونان.

وتمارس الحكومة القبرصية اليونانية سلطتها على الجزء الجنوبي فقط من الجزيرة التي تفصل منطقة منزوعة السلاح بإشراف الأمم المتحدة تسمى الخط الأخضر، بينها وبين "جمهورية شمال قبرص التركية" المعلنة أحاديا ولا تعترف بها سوى تركيا.