القبض على المتهم بسرقة الانترلوك فى القاهرة

كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

نجحت الداخلية في ضبط 3 أشخاص بالجيزة، لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة طوب "إنترلوك" بالقاهرة).

جاء ذلك فى ضوء ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بشأن قيام سائق سيارة نقل بسرقة طوب "إنترلوك"، وتحميله على السيارة قيادته حال تواجده بدائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل التقنى أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وتبين أنها ملك (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة) وأنه وراء إرتكاب الواقعة بمعاونة آخرين (سائق ، مقاول).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بالمنطقة محل سكنهم وبحوزتهم كمية من الطوب وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.