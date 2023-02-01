اليوم السابع
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الأربعاء، 01 فبراير 2023 02:18 م
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النيابة تطالب بسرعة التحريات حول واقعة العثور على شخص مقتول بالسيدة زينب

الأربعاء، 01 فبراير 2023 02:03 م
النيابة تطالب بسرعة التحريات حول واقعة العثور على شخص مقتول بالسيدة زينب تشريح جثة المجني عليه- أرشيفية
كتب سليم على

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طالبت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة رجال المباحث بقسم شرطة السيدة زينب بسرعة التحريات حول واقعة العثور على جثة شخص مقتول بجرح ذبحى فى الرقبة، واستدعت النيابة أقارب المجنى عليه والجيران لسؤالهم حول الواقعة، كما أمرت بتشريح جثة المجنى عليه وإعداد تقرير حول أسباب الوفاة. 

 

عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة على جثة شخص مقتول بجرح ذبحى فى الرقبة بمنطقة السيدة زينب، وتكثف المباحث جهودها للوقوف على ملابسات الحادث.

 

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة السيدة زينب من غرفة النجدة بالعثور على جثة شخص مقتول، لى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة وبه آثار جرح ذبحى بالرقبة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتكثف المباحث جهودها للوقوف على ملابسات الواقعة وضبط المتهمين.

 


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