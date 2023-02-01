النيابة تطالب بسرعة التحريات حول واقعة العثور على شخص مقتول بالسيدة زينب

عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة على جثة شخص مقتول بجرح ذبحى فى الرقبة بمنطقة السيدة زينب، وتكثف المباحث جهودها للوقوف على ملابسات الحادث.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة السيدة زينب من غرفة النجدة بالعثور على جثة شخص مقتول، لى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة وبه آثار جرح ذبحى بالرقبة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتكثف المباحث جهودها للوقوف على ملابسات الواقعة وضبط المتهمين.