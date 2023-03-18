اليوم السابع
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الشرطة الفرنسية تحظر الاحتجاجات أمام مبنى البرلمان

السبت، 18 مارس 2023 04:17 م
الشرطة الفرنسية تحظر الاحتجاجات أمام مبنى البرلمان الاحتجاجات في فرنسا
كتب عبد الوهاب الجندى

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أعلنت الشرطة الفرنسية، اليوم السبت، حظر الاحتجاجات أمام البرلمان بعد الاضطرابات الأخيرة.

ويتوقع أن تتجدّد الاحتجاجات خلال عطلة نهاية الأسبوع في فرنسا بعد تمرير السلطة التنفيذية قانون إصلاح نظام التقاعد من دون تصويت في الجمعية الوطنية، ما أدى إلى تفاقم الغضب الاجتماعي وإلى تقديم نواب اقتراحين لحجب الثقة عن الحكومة الغارقة في أزمة سياسية.

ودعت النقابات العمالية إلى تظاهرات يومي السبت والأحد، وإلى يوم تاسع من الإضرابات والتظاهرات الخميس 23 مارس، احتجاجاً على الإصلاح الذي ينص البند الرئيسي فيه على رفع سن التقاعد القانونية من 62 إلى 64 عاما.

 

 


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