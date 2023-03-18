اليوم السابع
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السيطرة على حريق بإحدى الوحدات السكنية فى المنيا دون إصابات

السبت، 18 مارس 2023 03:56 م
السيطرة على حريق بإحدى الوحدات السكنية فى المنيا دون إصابات سيارات إطفاء - أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالمنيا من السيطرة، علي حريق نشب بإحدى الوحدات السكنية بحي جنوب المنيا، دون إصابات بشرية.
 
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، باندلاع حريق بوحدة سكنية بمنطقة حي جنوب المنيا.
 
وانتقل فريق الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين اندلاع حريق بوحدة سكنية بالطابق الثاني، وتم السيطرة على الحريق قبل أن يمتد للوحدات المجاورة .
 
تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وإحالته للنيابة العامة لتباشر التحقيق فى الواقعة.
 

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