الإعدام لـ3 والمؤبد لـ2 والسجن 10 سنوات لصبى بتهمة إطلاق النار على جنازة بأسيوط

أسيوط -هيثم البدرى

قضت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط، برئاسة المستشار طارق محمود وصفي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة صبري الدسوقي، وأحمد عبد الناصر دبوس نائبا رئيس المحكمة والمستشار محمد أبوسداح عضو المحكمة وأمانة سر سيد علي وناصر فؤاد، وبإجماع الآراء بالإعدام لـ3 أشخاص شنقا وآخرين بالسجن المؤبد وصبي بالسجن عشر سنوات، بتهمة إطلاق وابل من الأعيرة النارية على جنازة "سيدة" وقتل ابنها وشقيقها بقرية منشأة خشبة بمركز القوصية، بسبب خصومة ثأرية.

تعود وقائع القضية رقم 1779 لسنة 2022 جنايات القوصية إلى ورود بلاغ لمركز الشرطة إلى قيام أفراد من عائلة المذكرة بإطلاق وابل من الأعيرة النارية على جنازة لـ"سيدة"، مما أسفر عن مقتل ابن المتوفية وشقيقها، بسبب خصومة ثأرية بين العائلتين.

انتقل على الفور ضباط مباحث المركز إلى موقع الحادث وتبين من المعاينة والفحص تبين مقتل "حسن . ش . أ" 62 عاما بالمعاش شقيق المتوفية، و"عبد الرحمن. م . ع" 27 عاما، ابن المتوفية، وإصابة اثنين آخرين، وفرضت الأجهزة الأمنية كردونا أمنيا بمحيط القرية لضبط الجناة.

وأسفرت تحريات المباحث عن تحديد مرتكبي الواقعة وهم كل من "أحمد . ع . خ" و"أحمد . ز . م" و"حمادة . خ . ع" و"عيد . ع . م" و"أحمد . ع . م" و"محمد . ح . م".

ودلت تحريات المباحث عن وجود خصومة ثأرية بين عائلة المتهم وعائلة المجني عليه منذ عام 2013، وبعد تداول أوراق القضية، عاقبت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات القوصية كل من "أحمد . ع . خ" و"أحمد . ز . م" و"حمادة . خ . ع" بالإعدام شنقا، ومعاقبة "عيد . ع . م" و"أحمد . ع . م" بالسجن المؤبد، ومعاقبة "محمد . ح . م" بالسجن 10 سنوات، وأمرت بوضع متهمين بعد انقضاء مدة عقوبتهما تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.