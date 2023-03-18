"الداخلية" تضبط مليون قطعة ألعاب نارية في القاهرة

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في ضبط مليون قطعة ألعاب نارية بحوزة أحد الأشخاص بالقاهرة بقصد الإتجار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط حائزى ومتجرى الألعاب النارية.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية) بالإتجار غير المشروع فى الألعاب النارية مُتخذاً من مخزن خاص به كائن بدائرة القسم مكاناً لتخزين الألعاب النارية

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه ، عثر بحوزته على (40 كرتونة ألعاب نارية تحتوى على مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.