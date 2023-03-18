وقال خان - فى تصريحات خاصة لشبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية اليوم /السبت/ - إن الخطوة قد تحدث على الرغم من جدل موسكو بأنها لا تخضع لقرارات المحكمة، مضيفا أن "الخطوة صنعت التاريخ بالفعل من خلال جعل بوتين أول رئيس دولة ذات عضوية دائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة؛ يصدر فى حقه أمر اعتقال".

وتعد روسيا من بين العديد من الدول التي لم توقع على المعاهدة التي أنشأت المحكمة إلى حيز الوجود؛ وبالتالي فإن موسكو لا تخضع لقرارات المحكمة، وبالنظر إلى ذلك فإنه من غير المرجح أن يتم تسليم بوتين للولاية القضائية للمحكمة.