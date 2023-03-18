اليوم السابع
Ads
السبت، 18 مارس 2023 01:06 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

"البحوث الإسلامية": بدء الاختبارات الشفوية للابتعاث العام غدا

السبت، 18 مارس 2023 12:19 م
"البحوث الإسلامية": بدء الاختبارات الشفوية للابتعاث العام غدا مجمع البحوث الإسلامية
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عن بدء عقد الاختبارات الشفوية للناجحين في الامتحانات التحريرية للمسابقة العامة للابتعاث للعام الحالي غدا الأحد؛ وذلك بقاعة الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر؛ حيث تستمر لمدة أربعة أيام لجميع التخصصات. 
 
وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير محمد عياد إن اختيار مبعوثي الأزهر الشريف إلى دول العالم يتضمن عدة مراحل تبدأ بالاختبارات التحريرية ثم الشفوية والمقابلات الشخصية، والتي يستهدف المجمع من خلالها اختيار أفضل العناصر المتقدمة من مدرسي الأزهر الشريف في التخصصات المختلفة، إضافة إلى وعاظ الأزهر الشريف؛ لتمثيل الأزهر الشريف في مختلف دول العالم.
 
أضاف عياد أن مبعوثي الأزهر الشريف تقع عليهم مسؤولية كبيرة في نشر العلم والمعرفة، إضافة إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة، ونشر ثقافة التسامح واليسر، ومواجهة التحديات المعاصرة التي تختلف باختلاف المجتمعات والدول والثقافات؛ مما يتسدعي أن يكون على قدر عال من الثقافة والمعرفة. 
 
وللاطلاع على موعد الاختبار ورقم اللجنة يمكنك الدخول على الرابط الآتي على بوابة الأزهر الإلكترونية:
https://service.azhar.eg/Services/result.html?fid=219
 
 

مجمع البحوث الاسلامية

الازهر الشريف

مبعوثى الازهر

مفاهيم مغلوطة

البحوث الإسلامية

مبعوثي الأزهر الشريف



الموضوعات المتعلقة

كيف نستعد لشهر رمضان؟.. 24 نصيحة من مجمع البحوث الإسلامية

الجمعة، 17 مارس 2023 10:00 م

مجمع البحوث الإسلامية يوجه قافلة توعوية من واعظات الأزهر إلى مدن وقرى جنوب سيناء

الثلاثاء، 14 مارس 2023 01:05 م

ننشر برامج وخطة مجمع البحوث الإسلامية فى شهر رمضان المبارك

الثلاثاء، 07 مارس 2023 11:11 ص

كيف نستعد لشهر رمضان؟.. 12 نصيحة من مجمع البحوث الإسلامية.. اعرف التفاصيل

الأحد، 05 مارس 2023 06:00 ص

كيف تؤمن بيتك من الناحية الشرعية؟.. مجمع البحوث الإسلامية يوضح.. إنفوجراف

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 07:23 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة