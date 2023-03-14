اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 14 مارس 2023 03:20 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

بدء الاختبارات الشفوية الأحد المقبل..

"البحوث الإسلامية" يعلن نتيجة الاختبارات التحريرية للابتعاث العام

الثلاثاء، 14 مارس 2023 02:46 م
"البحوث الإسلامية" يعلن نتيجة الاختبارات التحريرية للابتعاث العام مجمع البحوث الإسلامية
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، عن بدء عقد فعاليات الاختبارات الشفوية للناجحين في الامتحانات التحريرية للمسابقة العامة للابتعاث للعام الحالي يوم الأحد، وذلك بقاعة الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر؛ حيث تستمر لمدة أربعة أيام لجميع التخصصات. 
 
وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير محمد عياد إن اختيار مبعوثي الأزهر الشريف إلى دول العالم يتضمن عدة مراحل تبدأ بالاختبارات التحريرية ثم الشفوية والمقابلات الشخصية، والتي يستهدف المجمع من خلالها اختيار أفضل العناصر المتقدمة من مدرسي الأزهر الشريف في التخصصات المختلفة، إضافة إلى وعاظ الأزهر الشريف؛ لتمثيل الأزهر الشريف في مختلف دول العالم.
 
أضاف عياد أن مبعوثي الأزهر الشريف تقع عليهم مسؤولية كبيرة في نشر العلم والمعرفة، إضافة إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة، ونشر ثقافة التسامح واليسر، ومواجهة التحديات المعاصرة التي تختلف باختلاف المجتمعات والدول والثقافات؛ مما يتسدعي أن يكون على قدر عال من الثقافة والمعرفة. 
 
وللاطلاع على موعد ورقم اللجنة يمكنك الدخول على الرابط الآتي على بوابة الأزهر الإلكترونية:
 
https://service.azhar.eg/Services/result.html?fid=219
 
 
 
 

مبعوثى الازهر

الازهر الشريف

مجمع البحوث الاسلامية

الازهر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة