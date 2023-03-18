"استشرافية للمدرسة الثانوية في التحول الرقمي" برسالة دكتوراه في الوادي الجديد

قنا صابر سعيد

منحت كلية التربية ب جامعة جنوب الوادي ، الباحث عثمان محمود خلف الله، باحث في أصول التربية، درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز، عن رسالته المقدمة بعنوان "رؤية استشرافية للمدرسة الثانوية العامة في التحوّل نحو التّعليم الرّقمي على ضوء استراتيجية مصر 2030".

أشرف على رسالة الدكتوراه، الدكتور عبدالرحمن أبو المجد رضوان أستاذ أصول التربية بكلية التربية، الدكتورة آمال محمد إبراهيم، الأستاذ المساعد بقسم أصول التربية بالكلية.

كما تشكلت لجنة المناقشة والحكم من الدكتور محمد أبو النصر حسن محمد، أستاذ أصول التربية بالكلية رئيسا ومُناقشا، الدكتور محمد محمد غنيم سويلم، أستاذ أصول التربية بكلية التربية بالسويس، الدكتور عبدالرحمن أبو المجد رضوان، أستاذ أصول التربية بكلية التربية، الدكتورة آمال محمد إبراهيم ، الأستاذ بقسم أصول التربية بالكلية.

وأشاد الدكتور محمد أبو النصر حسن، أستاذ أصول التربية بكلية التربية بجامعة جنوب الوادي بقنا ورئيس لجنة المناقشة، بموضوع البحث وأهميته في العملية التعليمية في الوقت الراهن وكذلك الإشارة الواضحة والمفصلة للدراسات السابقة المتصلة بموضوع البحث.، كما أثنت الدكتورة آمال محمد إبراهيم، الأستاذ بقسم أصول التربية بالكلية وعضو لجنة المناقشة، على الجهد المبذول في رسالة الدكتوراه المقدمة من قبل الباحث عثمان محمود خلف الله، وخاصة في الأجزاء النظرية والمنهاجية المنضبطة، وأشاد الدكتور محمد محمد غنيم سويلم، أستاذ أصول التربية بكلية التربية بالسويس بلجنة الإشراف ودورها في إخراج البحث بالصورة اللائقة.

وقال الباحث عثمان محمود خلف الله، إن الهدف من الدراسة، تقديم طرح شامل قد يُسهم في تفسير التغير الذي يطرأ على جَودة التعليم الثانوي بحكم اتصاله بتكنولوجيا المعلومات، بعد تجلي متغيرات جديد دخلت على النظام التعليمي في مصر في ضوء خطة مصر الشاملة ٢٠٣٠م.