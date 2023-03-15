"تعليم قنا" تختتم الأنشطة التربوية بحفل فني أبرز مواهب الطلاب.. صور

قنا صابر سعيد

شهد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، والدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، حفل ختام الأنشطة التربوية للعام الدراسي 2022 - 2023 الذى نظمته مديرية التربية والتعليم بمسرح قصر ثقافة قنا، بحضور الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليمية، والدكتور بدوي شحات، نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون التعليم والطلاب، الدكتور ماهر جبر، وكيل وزارة الأوقاف، وأحمد السيد، وكيل وزارة التموين، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وصلاح ناجي مدير مديرية التنظيم والإدارة، و طارق لطفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وصابر زيان، مدير عام الشئون التنفيذية بتعليم قنا، وعدد من رجال الدين الاسلامي والمسيحي، ومديري الإدارات التعليمية وعدد من الطلاب المشاركين في الأنشطة التربوية وعدد من المعلمين.

وأثنى الداودي، على مواهب الطلاب موجها بتنميتها ورعايتها وصقل مواهبهم، من خلال إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بالمديرية، مؤكدا أن العام الدراسي الحالي شهد انضباطا في الأداء والالتزام بالعملية التعليمية داخل المدارس، التي تمثل المحور الأساسي في بناء شخصية الطلاب، معربا عن سعادته واعتزازه لمشاركته أبنائه الطلاب في العديد من الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية، التي يقدمونها علي مدار العام الدراسي.

وقدم محافظ قنا، الشكر والتقدير لجميع المشاركين في تنفيذ الأنشطة التربوية، وكذلك للفرق الفنية الطلابية المشاركة في الاحتفالية، مؤكدا حرصه الدائم على المشاركة في مثل هذه الفاعليات لتشجيع الطلاب على الاستمرار في المشاركة بالأنشطة، متمنيا لجميع طلاب المحافظة التوفيق والنجاح المتميز.

وقال الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، إن الأنشطة التربوية تساعد الطلاب على اكتشاف قدراتهم ومواهبهم والعمل على تنميتها وصقلها، وتعمل على تعميق القيم الدينية وترجمتها سلوكيا، وتعمل على تنمية وتعزيز القيم الاجتماعية الهادفة كالتعاون والتسامح وخدمة الآخرين والمنافسة الشريفة، مشيرًا إلي أن الجامعة علي استعداد تام لتقديم كافة اوجه الدعم لرعاية الطلاب الموهوبين، فضلا عن دورها في رعاية هؤلاء الطلاب وتنظيم الأنشطة الطلابية المختلفة لهم عند دخولهم الجامعة.

وأكد الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن المديرية تحرص علي إقامة الأنشطة التربوية كأحد الركائز المهمة في تكوين شخصية الطالب، وتنميتها بمختلف جوانبها العقلية والنفسية والاجتماعية فضلا عن دورها في اكساب الطلاب قيم الولاء والانتماء وثقل مهاراتهم المختلفة، مشيرا إلي أن طلاب قنا دائما ما يرفعون اسم المحافظة عاليا في المسابقات المختلة، حيث حقق طلاب المحافظة المركزين الأول والثاني علي مستوي الجمهورية في مسابقة "أيسف للعلوم والتكنولوجيا"، كما وصل طلاب المحافظة إلي المربع الذهبي في مسابقة اوائل الطلاب.



وقال صابر زيان، مدير عام الشئون التنفيذية بتعليم قنا، إن الأنشطة تساعد على بناء شخصية الطالب وحب الوطن وغرث القيم الإيجابية في الطلاب تحت مظلة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الداعم للمواهب، ومديرية تعليم قنا من المديريات التي تميزت في كافة الأنشطة وحصلنا على العديد من المراكز على مستوى الجمهورية، ويتم دعم الأنشطة وتنفيذها، مقدما الشكر لمحافظ قنا محافظة لدعمه وتحقيق التفوق الدائم، والدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، ومنال عبد الوهاب، وكيل مديرية التربية والتعليم قنا.

وأكدت ريم عفت، موجه عام التربية الموسيقية، أن لدي المديرية الكثير من المواهب التي يتم تنميتها وثقل موهبتها مما ساعدنا على الإبداع في ختام الأنشطة سواء كورال المديرية أو العزف الفردي أو الأغاني والتفوق والحصول على مراكز على مستوى الجهورية في التربية الموسيقية.



احتفالية تعليم قنا



احتفالية ختام الأنشطة



فرقة كورال مواهب مدارس بقنا



محمد السيد، وكيل تعليم قنا







