إصابة 9 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الغربى بالفيوم

كان طريق "القاهرة_أسيوط" الصحراوي الغربى، شهد وقوع حادث إنقلاب سيارة ربع نقل، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين إصابة 9 مواطنين، وتم نقل المصابين الي مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكانت شرطة النجدة، بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغًا ، يفيد إصابة شخصين بإصابات متنوعة بعد سقوط عامود إنارة عليهم، أثناء نزولهم من أحد السيارات، أمام شركة الكهرباء بمنطقة دمو.

وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث وتبين إصابة مواطنين، وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم الجامعي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.