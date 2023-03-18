أوكرانيا تعلن قتل 164 ألفا و200 جندي روسي منذ بداية الحرب

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أعلن الجيش الأوكراني، اليوم السبت، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى حوالي 164 ألفا و200 جندي، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير 2022 .

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم)، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 3 آلاف و511 دبابة و6 آلاف و830 من المركبات المدرعة و2560 من النظم المدفعية و506 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و265 من أنظمة الدفاع الجوي و305 من الطائرات المقاتلة و290 مروحية و18 سفينة حربية، فضلا عن 5 آلاف و404 من المركبات وخزانات وقود و2159 طائرة بدون طيار، بإلإضافة إلى إسقاط 907 من صواريخ كروز".

من جانبه، قال رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دونيتسك بجنوب أوكرانيا بافلو كيريلينكو، صباح اليوم السبت، إن مدنيا لقى حتفه، بينما أصيب ثلاثة آخرون جراء قصف شنته القوات الروسية على الإقليم الليلة الماضية.

وأضاف كيريلينكو، في تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية الرسمية، أن الروس قتلوا أمس مدنيًا واحدًا في منطقة دونيتسك - بالتحديد في أوكراينسك، وأصيب 3 أشخاص آخرين في المنطقة.. مشيرا إلى صعوبة تحديد العدد الدقيق للضحايا في بلدتي ماريوبول وفولنوفاكيا.

وأوضح المسئول الأوكراني، استنادا إلى بيان الجيش الأوكراني، أن القوات الروسية شنت 34 غارة جوية باستخدام 11 طائرة بدون طيار من طراز شاهد -136 خلال أمس، وأن قوات الدفاع أسقطت عشر من هذه الطائرات، بينما اصطدمت واحدة بجسم للبنية التحتية الصناعية، ولم تقع إصابات بين المدنيين.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.