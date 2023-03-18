أخبار الاقتصاد.. المشاط: نعمل مع شركاء التنمية والقطاع الخاص لدعم الشركات

كتب عبد الحليم سالم

تنوعت اليوم السبت 18-3-2023 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم، من أبرزها: قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن علاقات جمهورية مصر العربية مع شركاء التنمية، تقوم على ثلاثة عوامل رئيسية.

المشاط: نعمل مع شركاء التنمية والقطاع الخاص لدعم الشركات الناشئة

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن علاقات جمهورية مصر العربية مع شركاء التنمية، تقوم على ثلاثة عوامل رئيسية، هي الشمول لكافة الفئات وتمكين المرأة والشباب، والتحول الرقمي، والاستدامة والتحول الأخضر، لافتة إلى أنها ثلاثة عوامل رئيسية أصبحت تحكم أيضًا توجه الشركات الناشئة بل والاقتصاد العالمي، في ظل السعي نحو تحقيق النمو والتعافي الشامل والمستدام.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في قمة "رايز أب 2023"، للشركات الناشئة بالمتحف المصري الكبير، التي تقام للعام العاشر على التوالي.

وأشادت وزيرة التعاون الدولي، بـ"قمة رايز أب" التي تُعقد للعام العاشر وتعد تجمعًا للشركات الناشئة، في ظل الدور الحيوي الذي تضطلع به هذه الشركات في دفع النمو الاقتصاد والتوصل للحلول المبتكرة لمواجهة التحديات التي تواجه جهود التنمية، مضيفة أن فكر الاستدامة أصبح جزءًا رئيسيًا من استراتيجيات الدول والمؤسسات ويحكم أيضًا العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

وأضافت "المشاط"، أن العديد من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين يساهمون في صناديق رأس المال المخاطر التي تقوم بالتبعية بضخ هذه الاستثمارات في الشركات الناشئة، فضلا المساهمات الأخرى التي يقوم بها شركاء التنمية مثل الدعم الفني وآليات رفع الكفاءة للشركات، بالإضافة إلى الدعم المالي سواء باستثمارات مباشرة أو غير مباشرة أو من خلال المنح والأدوات التمويلية الأخرى، موضحة أن وزارة التعاون الدولي بصدد التنسيق مع شركاء التنمية والقطاع الخاص لتوحيد الجهود وتعزيز الدعم الموجه من خلال الشراكات الدولية للشركات الناشئة في مختلف المجالات.

معهد التخطيط القومي يختتم برنامجاً تدريبياً للعاملين بالمجلس القومي للسكان

اختتم معهد التخطيط القومي البرنامج التدريبى "إدارة البرامج وإعداد المشروعات" لعدد 19 متدرباً من العاملين بالمجلس القومى للسكان، والذى عقد خلال الفترة من 12 إلى 16 مارس 2023.

اختتم البرنامج بحضور الدكتور يحيى حسين المشرف على برامج الدراسات العليا بالمعهد، والذى أكد أن البرنامج التدريبى يأتى فى إطار حرص معهد التخطيط القومى على رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وبناء وتعزيز قدراتهم المعرفية والإبداعية فى مختلف المجالات.

تضمن البرنامج عدة محاور تمثلت فى "أساسيات إدارة المشروعات"، وتناول المحور الثانى "إدارة الجدول الزمنى وتكاليف المشروعات"، والذى يتضمن الخطة الزمنية للمشروع وكيفية تقدير التكاليف وعناصر الميزانية، وكذلك تقسيم المشروع إلى أجزاء ووحدات للتنفيذ، ووضع الجدول الزمنى للمشروع والعلاقات البينية لأنشطة المشروع، وإدارة الموارد البشرية، بالإضافة إلى إدارة ومراقبة تكاليف المشروع.

التخطيط تناقش خطوات إنشاء منصة مجالس المهارات القطاعية مع مشروع قوى عاملة مصر

اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع ممثلي مشروع قوى عاملة مصر Workforce Egypt وممثلي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID وشركة إم تي سي للتنمية الدولية، وذلك لمناقشة الخطوات التالية لبدء إنشاء منصة مجالس المهارات القطاعية في مصر. حضر اللقاء الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، وكمال نصر، مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني، والدكتورة حنان نظير، مدير وحدة سياسات سوق العمل، والدكتورة دينا كفافي، مستشار الوزيرة للإصلاحات الهيكلية.

وخلال اللقاء أكدت الدكتورة هالة السعيد أن التعليم الفني يمكن أن يلعب دورًا رئيسيًا في تأهيل عدد كبير من الشباب وتزويدهم بالمهارات والقدرات التي تسمح لهم بتلبية احتياجات سوق العمل والمهارات المطلوبة في إطار التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة، وذلك من خلال إعداد خريجين ذوي مستوى عالي من التعليم، ولديهم مهارات فنية عالية، وقادرين على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة.

غرفة الصناعات الهندسية تبحث مع وفد كورى سبل دعم صناعة السيارات والسكك الحديدية

عقدت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد المهندس، لقاء مع جان هنري توما نائب رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، والوفد الكوري المرافق له الذي يمثل الحكومة الكورية في دعم التعليم التكنولوجي.

بحث الاجتماع بمشاركة كامل حجازي مدير غرفة الصناعات الهندسية والمهندس عبد الصادق أحمد مستشار الغرفة سبل التعاون بين غرفة الصناعات الهندسية والجامعة ومعاونتها خاصة مع شركات صناعة السيارات والسكك الحديدية في دعم التعليم التكنولوجي في هذه التخصصات .

وشرح الوفد الكوري بأن جامعة بنى سويف التكنولوجيه قد أنشئت عام 2019 فى تخصصات ميكا ترونكس ونظم المعلومات، وهى تخطط للتطوير بزيادة التخصصات طبقا لاحتياجات سوق العمل هذا العام 2023.