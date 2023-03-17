7 أطعمة تسبب التهاب الجلد التحسسي.. أبرزها منتجات الألبان

كتبت ميرفت رشاد

التهاب الجلد التأتبي (AD) هو أحد أنواع الأكزيما، وهو مجموعة من أمراض الجلد التحسسية الالتهابية، غالبية الأطفال الذين سيصابون بهذه الحالة يفعلون ذلك خلال عامهم الأول، يتخلص حوالي 80٪ من الأطفال من الإكزيما في سن المراهقة والبلوغ ، ولكن جزءًا كبيرًا من المصابين قد يستمرون في الشعور بالأعراض طوال حياتهم، وإليك الأطعمة المسببة لحساسية التهاب الجلد ونصائح لتقليل الأعراض وفقا لما نشره موقع " healthnews".

ما هو التهاب الجلد التأتبي؟



الأكزيما هي عائلة من أمراض الجلد التحسسية المسببة للحساسية والطفح الجلدي ، والتي يعتبر التهاب الجلد التأتبي أكثرها شيوعًا. يصيب 1 من كل 10 أطفال ويتأثر بضعف قدرة الجلد على الاحتفاظ بالرطوبة. غالبًا ما يظهر الزهايمر على شكل احمرار ، وحكة ، وبقع جافة ، وجحافل صغيرة ، وبثور ، ، وتقشر .

يمكن أن يكون مرض الزهايمر والأكزيما تحديًا لأمراض الجلد التي يجب إدارتها. بالنسبة للعديد من الأطفال ، تكون الإكزيما عادةً الخطوة الأولى في عملية تُعرف باسم مسيرة التأتبي .

الأكزيما.

حساسية الطعام.

التهاب الأنف التحسسي (حمى القش).

الربو.

ما الأطعمة التي تسبب أو تزيد من سوء التهاب الجلد التأتبي أو الإكزيما؟



يعد البيض ومنتجات الألبان وفول الصويا والقمح والمحار والمأكولات البحرية والمكسرات من مسببات الغذاء المحتملة المعروفة، حتى في الأطفال غير المصابين بحساسية الطعام التي تسببها الجلوبولين المناعي E ، فإن التهاب الجلد التأتبي قد يتفاقم نتيجة التعرض لواحد أو أكثر من هذه الأطعمة، درجات الحرارة الشديدة ، والمواد المسببة للحساسية البيئية ، ومنتجات العناية بالجسم والمواد الكيميائية والروائح هي أيضًا عوامل محفزة مرتبطة. قد يسهم أي من هذه المحفزات في فترات من الأعراض المتفاقمة ، والمعروفة باسم النوبات.

نصائح لتحسين التهاب الجلد التأتبي



بعد اتباع حمية الإقصاء لمدة 4-6 أسابيع ، قم بإزالة مسببات الطعام الشائعة مثل البيض ومنتجات الألبان وفول الصويا والقمح والمكسرات.

وضع مرطب على جميع مناطق الجلد في غضون 3-5 دقائق من الاستحمام

تجنب غسل اليدين بالصابون المضاد للبكتيريا والصابون القاسي ، والذي يمكن أن يزيد من تعطيل حاجز الجلد.

ترطيب البشرة مرتين على الأقل في اليوم.

يزيد استخدام المرطب في غرفة النوم من الرطوبة في الهواء.

وضع لفائف مبللة على البقع الشديدة.

على الأقل تجنب العطور والأصباغ في منتجات العناية الشخصية.

تجنب استخدام الكريمات والمراهم التي تصرف بدون وصفة طبية.

ارتداء الملابس القطنية وتجنب المواد الاصطناعية أو شديدة النسيج.

تناول مضادات الهيستامين لتقليل استجابات الحساسية.