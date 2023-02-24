العلاجات الطبيعية لالتهاب الجلد التحسسي.. منها الكمادات

حسام الشقويرى

التهاب الجلد التحسسي، المعروف أيضًا باسم "الأكزيما" أو "التهاب الجلد التأتبي"، هو مرض جلدي يصيب عددًا كبيرًا من الأشخاص، والتهاب الجلد التأتبي شائع عند الأطفال الصغار.ويميل الأطفال إلى التغلب على أعراضهم على مدى ثلاث سنوات تقريبًا ، ولكن إذا استمرت حتى مرحلة البلوغ ، فمن الصعب إيجاد حل، وفقا لما نشره موقع motherearthliving .

وغالبًا ما يصاحب التهاب الجلد الربو وحمى القش وأمراض الحساسية الأخرى ، ويزداد سوءًا بشكل واضح عندما يمر المريض بفترة من التوتر العاطفي. وعادة ما يكون الشخص المصاب بالتهاب الجلد حساسًا للغاية ويعبر الجسم عن التوتر والمشاعر السلبية من خلال الجلد.

العلاجات الطبيعية

عادةً ما يحتفظ الأطباء بالأدوية للحالات الشديدة ، وينصحون المرضى باستخدام العلاجات المنزلية لتخفيف الحكة. يوصون عادةً بالصابون الطبيعي أو الشوفان ، أو بدائل الصابون ، أو الحمام الدافئ المضاف إليه ملعقتان كبيرتان من دقيق الشوفان يمكن أن يساعد في تهدئة الجلد. خذ حمامًا قصيرًا وجفف الجلد برفق بمنشفة. ضع مرطبًا طبيعيًا لا يسبب الحساسية مثل مرهم آذريون أو فيتامين هـ ، بينما لا يزال الجلد رطبًا.

تعد طحالب المياه العذبة والبحرية من المصادر الطبيعية الرائعة للفيتامينات والمعادن والعناصر النزرة. تزودنا هذه النباتات المائية بثروة من المعادن المهمة جدًا بتركيز أعلى بكثير من الأطعمة الطبيعية الأخرى. إنها جزء مهم من نظامك الغذائي ، ولكن يجب تقديمها باعتدال بسبب مذاقها القوي والفريد. كما أنها تساعد الجسم على التخلص من المعادن والسموم من نظامه ، وتحافظ على بشرتك في حالة جيدة.

الشمس

ضوء الشمس هو مصدر الحياة ، فهو يساعد على تصنيع الفيتامينات وتنشيط البشرة وتقويتها - باعتدال بالطبع. إذا كنت تعيش في مناخ مشمس ، يمكنك الاستفادة بشكل كبير من المشي في الشمس كل يوم. في الصيف ، من الأفضل المشي حوالي الساعة العاشرة صباحًا ، بدلاً من المشي في وقت مبكر من بعد الظهر عندما تكون أشعة الشمس قوية جدًا. في الشتاء يتم عكس الإجراء ولا يوجد شيء أفضل من المشي في شمس الظهيرة. يجب زيادة التعرض تدريجيًا لمدة عشر دقائق في كل مرة ، بحيث تزيد مدة التعرض لمدة ساعة على مدار بضعة أسابيع.

العلاج بالنباتات والكمادات

يمكن أن تساعدك الأعشاب أيضًا في محاولة التغلب على التهاب الجلد. كما أنها لا تقدم فوائد في شكل الحقن فحسب ، بل يمكنها أيضًا تهدئة الحكة وتقليل الالتهاب إذا قمت بتطبيقها موضعيًا ، أي مباشرة على المنطقة المصابة. تحتوي الكمادات العشبية على تأثيرات مضادة للالتهابات ومطرية ومضادة للبكتيريا ومضادة للحكة ، وذلك بسبب مكوناتها النشطة.

سيعرف المعالج بالأعشاب كيفية تقديم النصح لك بشأن الأنواع المختلفة التي يمكنها تحسين حالتك وكيف يجب عليك تحضير الأعشاب للعلاج.

أوراق الجوافة: الاستخدام الموضعي يحسن الإكزيما بسبب خصائصه المضادة للبكتيريا والقابضة.

البرسيم: له خصائص قابضة وشفائية تساعد على استعادة مظهر بشرتك. ضعه على بشرتك في كمادة.

يتم استخراج زيت زهرة الربيع المسائية من زهرة الربيع. لهذه المادة استخدامات عديدة في طب الأعشاب ، بما في ذلك علاج الأكزيما التأتبية أو التلامسية. يمكن أن يؤدي وضع زيت زهرة الربيع على المناطق المصابة لمدة ثلاثة إلى أربعة أشهر إلى تخفيف الحكة والجفاف في بشرتك.