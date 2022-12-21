ارتفاع صادرات "الأسمنت" إلى 465 مليون دولار خلال 10 شهور من 2022

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ارتفعت صادرات مصر من الأسمنت خلال الفترة"يناير-أكتوبر" من العام الحالي بنحو 41% لتبلغ ما قيمته 465 مليون دولار مقابل 402 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضح التقرير الشهري الصادرعن المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية اليوم/الأربعاء/أنه تم تصديرالأسمنت المصري خلال 10 شهور إلى نحو 73 دولة .

وأشار إلى أن نحو 5 دول استحوذت 59,2 % من صادرات الحديد المصري تصدرها"غانا" والتى استحوذت على 22,7% من إجمالي الصادرات بقيمة بلغت 128,545 مليون دولار تلاها "ساحل العاج" بنحو 11,5% بما قيمته 65,2 مليون دولار.

واحتلت"الكاميرون" المرتبة الثالثة من حيث الدول المستوردة للأسمنت المصري بما قيمته 51,831 مليون دولار تلاها"ليبيا" بما قيمته 45,755 مليون دولار وفي المرتبة الخامسة "السودان" 43,324 مليون دولار تلاها "الولايات المتحدة الأمريكية" بنحو 21,884 مليون دولار.

وجاءت "فلسطين" في المرتبة السابعة بنحو 20,533 مليون دولار تلاها "غينيا" بنحو 20,43 مليون دولار،تلاها "السنغال" 19,222 مليون دولار وفي المرتبة العاشرة "اوغندا" بنحو 19,155 مليون دولار.