1.1 مليون مواطن حصيلة حملة طرق الأبواب بالمنوفية و323 ألفا بالأنيميا والتقزم

أعلنت الدكتورة رشا خضر وكيل مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، تحقيق المديرية نجاح كبير فى حملة طرق الأبواب لتطعيم اللقاح المضاد لفيروس كورونا ضمن الحملة التى انطلقت يناير الماضى.

وأكدت الدكتورة رشا خضر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الحملة وصلت إلى مليون 150 ألف مواطن، مشيرة إلى الجهد الكبير التى تقوم به المديرية من أجل الوصول إلى كل مواطن بكل شبر من المحافظة.

واضافت خضر أن حملة الأنيميا والتقزم والتى انطلقت بالمدارس بالمحافظة وصلت إلى 323 ألف طالب وطالبة ومستمرة حتى الانتهاء من العام الدراسى، مؤكدة أن المديرية لا تدخر جهدا فى سبيل الوصول إلى كل طالب وطالبة للحفاظ على الأبناء.

كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت تطعيم المواطنين باللقاح المضادة لفيروس كورونا، من خلال حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد فيروس كورونا، وذلك ضمن جهود الوزارة لرفع المناعة المجتمعية، والحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية فى مواجهة الوباء.