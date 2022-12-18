اليوم السابع
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انطلاق حملة الكشف عن الأنيميا والتقزم بمدارس الريف فى قنا.. صور

الأحد، 18 ديسمبر 2022 11:32 ص
انطلاق حملة الكشف عن الأنيميا والتقزم بمدارس الريف فى قنا.. صور انطلاق حملة الأنيميا والتقزم بمدارس الريف بقنا
قنا - صابر سعيد

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أعلن الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، انطلاق حملة الأنيميا والتقزم في جميع مدارس الريف بمراكز المحافظة المختلفة.

 

وأوضح الدكتور راجي، أن الحملة تستهدف جميع طلاب الصف الأول الإبتدائي في جميع مدارس الريف وذلك بهدف فحص الأطفال والإكتشاف المبكر لمرض الأنيميا وفقر الدم وأمراض قصر القامة، وذلك بهدف المعالجة المبكرة للأطفال المصابين بالأنيميا والأطفال المصابين بقِصر القامة.

 

وأضاف وكيل وزارة الصحة بقنا، أن الحملة التي تتم بإشراف الدكتورة إيناس فاروق، مدير إدارة الرعاية الأساسية، والدكتورة نعمة الله طه حسين، تستهدف 145 ألف طفل من أطفال الصف الأول الإبتدائي بالريف والقري وذلك بمشاركة 72 فريق مدرب علي مستوي المحافظة.

 

وتابع تاوضروس، أن الحالات التي يثبت إيجابيتها بالإصابة بالأنيميا أو التقذم يتم تحويلها الي عيادات التأمين الصحي وذلك لتلقي العلاج ومتابعة حالتهم.

انطلاق حملة الأنيميا والتقزم بمدارس الريف بقنا (1)
انطلاق حملة الأنيميا والتقزم بمدارس الريف بقنا 

 

انطلاق حملة الأنيميا والتقزم بمدارس الريف بقنا (2)
انطلاق حملة الأنيميا والتقزم بمدارس الريف بقنا 

 

انطلاق حملة الأنيميا والتقزم بمدارس الريف بقنا (3)
انطلاق حملة الأنيميا والتقزم بمدارس الريف بقنا 

صحة قنا

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