ننشر مواقيت الصلاة الجمعة 17/3/2023 بمحافظات الجمهورية

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الجمعة فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:37 ص
موعد صلاة الظهر 12:04 ص
موعد صلاة العصر 29: 3
موعد صلاة المغرب 6:05 م
موعد صلاة العشاء 7:21
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:41 ص
موعد صلاة الظهر 12:09
موعد صلاة العصر 3:34
موعد صلاة المغرب 6:09 م
موعد صلاة العشاء 7:27 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:33
موعد صلاة الظهر 12:00 م
موعد صلاة العصر 3:25 م
موعد صلاة المغرب 6:01 م
موعد صلاة العشاء 7:18 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:27
وقت صلاة الظهر 11:52
موعد صلاة العصر 3:17 م
وقت صلاة المغرب 5:53 م
وقت صلاة العشاء 7:08 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:35 ص
موعد صلاة الظهر 11:58 ص
موعد صلاة العصر 23: 3
موعد صلاة المغرب 6:00 م
موعد صلاة العشاء 7:12
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