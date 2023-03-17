ننشر مواقيت الصلاة الجمعة 17/3/2023 بمحافظات الجمهورية

كتب محمود راغب

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الجمعة فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:37 ص

موعد صلاة الظهر 12:04 ص

موعد صلاة العصر 29: 3

موعد صلاة المغرب 6:05 م

موعد صلاة العشاء 7:21

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:41 ص

موعد صلاة الظهر 12:09

موعد صلاة العصر 3:34

موعد صلاة المغرب 6:09 م

موعد صلاة العشاء 7:27 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:33

موعد صلاة الظهر 12:00 م

موعد صلاة العصر 3:25 م

موعد صلاة المغرب 6:01 م

موعد صلاة العشاء 7:18 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:27

وقت صلاة الظهر 11:52

موعد صلاة العصر 3:17 م

وقت صلاة المغرب 5:53 م

وقت صلاة العشاء 7:08 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:35 ص

موعد صلاة الظهر 11:58 ص

موعد صلاة العصر 23: 3

موعد صلاة المغرب 6:00 م

موعد صلاة العشاء 7:12