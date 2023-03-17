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نظر محاكمة 43 متهما بقضية "خلية العجوزة الإرهابية" غدا

الجمعة، 17 مارس 2023 03:46 م
نظر محاكمة 43 متهما بقضية "خلية العجوزة الإرهابية" غدا المستشار محمد السعيد الشربينى
كتب إيهاب المهندس

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تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمحكمة بدر، غدا السبت،  محاكمة 43 متهمًا، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى القضية المعروفة بخلية العجوزة.
 
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصـام أبـو العـلا وغريب عزت ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل.
 
كانت قد أمرت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، بإحالة 43 متهمًا بتولي وقيادة جماعة إرهابية إلى المحاكمة العاجلة، لمعاقبـة المتهمين وفقا لمواد الاتهام المبينة بقرار الإحالة.

خليه العجوزه

الجنايات

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