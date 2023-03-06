وقال ميدفيديف فى تصريح صحفى اليوم، على موقع حزب السلطة "روسيا الموحدة"،الذى يترأسه:" إن العالم الجديد متعدد الأقطاب سيكون أكثر تعقيدا مقارنة بعالم الدكتاتورية الأحادية أو الثنائية القطبية"، مؤكدا أن وهذا يناسب بلاده .

وأضاف "فى هذا العالم الجديد لن توجد مناطق محظورة للحوار بالنسبة إلى روسيا لأنه لم تكن لدينا أبدا مستعمرات، حيث أسهم الاتحاد السوفييتي بنشاط فى انهيار النظام الاستعمارى فى العالم".

وتابع ميدفيديف:"الآن بإمكاننا مع دول أخرى دق آخر مسمار فى نعش التوجهات الاستعمارية الحديثة للعالم الغربى " .

