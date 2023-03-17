اليوم السابع
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"مياه سوهاج" توضح الأوراق المطلوبة لإلغاء عداد المياه واستبدال العداد التالف

الجمعة، 17 مارس 2023 05:00 ص
"مياه سوهاج" توضح الأوراق المطلوبة لإلغاء عداد المياه واستبدال العداد التالف عداد مياه - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة سوهاج واحدة من الشركات التى تقدمات خدمات متنوعة للمواطنين بالنجوع والقرى والمدن وفى مقدمتها تركيب عدادات المياه الجديدة والإضافية وكذلك الخدمات الخاصة برفع وإلغاء العداد وخدمات تغير التالف وخدمات تعديل توصيلة المياه وخدمات تغير اسم المتعاقد وغيرها من الخدمات.

اليوم السابع يقدم للقارئ الخطوات الخاصة بخدمة إلغاء عداد المياه وخدمة استبدال العداد التالف تعرف عليها من خلال المعلومات التالية"

 1 – طلب مقدم من صاحب العداد أو من ينوب عنه بتوكيل رسمى منه أو من الورثة للمشترك المتوفى.

2 – صورة من إثبات الشخصية مثل ( بطاقة الرقم القومى- جواز سفر)

3 – صورة من أخر فاتورة للاشتراك.

4 – صورة من إيصال تصفية حساب الاشتراك فى حالة وجود متأخرات وحتى أخر قراءة بالعداد.

5 – صورة من رخصة الهدم فى حالة إزالة العقار بكامل.

وفى حالة تغير عداد بدل تالف:

1 - طلب مقدم من صاحب العداد أو المستفيد.

2 - صورة من إثبات الشخصية مثل ( بطاقة الرقم القومى- جواز سفر)

3 – صورة اخر فاتورة للاشتراك وصورة من إيصال تصفية حساب الاشتراك فى حالة وجد متأخرات.


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