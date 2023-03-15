"مياه سوهاج" تكرم الجهات المشاركة بالأسبوع المائى احتفالا بيوم المياه العالمى

سوهاج عمرو خلف

اختتمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج فعاليات الأسبوع المائى والذى تم به عدد من الأنشطة التوعوية والخدمية لأهالى قرية الكوامل قبلى بمركز المنشاة والجارى به تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة وذلك ضمن فعاليات الاسبوع المائى.

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو والمنتدب وأضاف أن فعاليات الأسبوع المائى تستمر فى الفترة من 10 إلى 16 مارس الجارى وذلك تزامنًا مع اليوم العالمى للمياه 22 مارس حيث تم تكريم الجهات المشاركة من المحافظة ومديرية الاوقاف والمنطقة الازهرية والكنيسة والشباب والرياضة والثقافة.

وأوضحت أسماء سهيل مدير إدارة التوعية والتثقيف أنه تحت شعار كل نقطة بتفرق تم اليوم اختتام فعاليات الأسبوع المائى بمقر نقابة المهندسين حيث تم تكريم الفائزين بمسابقة أبطال المياه والشباب المشاركين بالأنشطة الرياضية والتفاعلية وفريق عمل التوعية والتثقيف والمشاركة المجتمعية.