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موسكو: على واشنطن أن تفكر فى عواقب أعمالها العدوانية تجاه روسيا

الجمعة، 17 مارس 2023 09:34 م
موسكو: على واشنطن أن تفكر فى عواقب أعمالها العدوانية تجاه روسيا أوكرانيا وروسيا
كتب أحمد عرفة

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قالت السلطات الروسية، إن على الولايات المتحدة الأمريكية أن تفكر في عواقب أعمالها العدوانية تجاه روسيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن بلاده ستواصل مشروعات التنمية والإعمار في جزيرة القرم، وأن موسكو لم تتوان عن وضع كل الإمكانيات المادية في سبيل التنمية والاستثمار؛ من أجل تأمين فرص العمل ولتأمين احتياجات قطاع الأعمال الكبرى، موضحًا أنه تم  افتتاح 250 مشروعًا خاصًا وعامًا، من أجل تنمية شاملة على شبه جزيرة القرم.

وأضاف "بوتين" في تصريحات نقلتها "القاهرة الإخبارية" أن روسيا تعمل على وضع آليات بين الحكومة ورجال الأعمال؛ من أجل خطة مُتكاملة لتطوير شبه جزيرة القرم، موضحًا أن دور الشركات لا يجب أن يقتصر على تحقيق الأرباح ولكن دعم المجتمع أيضًا، "رجل الأعمال المسؤول هو مواطن حقيقي لبلده، مواطن يتفهم ويعمل لصالح روسيا، لا يجب أن يخفي الأصول في الخارج، لكنه يسجل الشركات في بلده ولا يصبح معتمدًا على السلطات الأجنبية".

ودعا "بوتين" المليارديرات الروس لإبداء آرائهم حول كيفية بناء اقتصاد أكثر ديناميكية يؤدى إلى تحسن ملحوظ في جودة حياة المواطنين، كما ذكر أن الجهود المبذولة لتدمير الاقتصاد الروسي بالعقوبات قد فشلت.


أوكرانيا

روسيا

الحرب الروسيه الاوكرانيه

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