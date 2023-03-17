مناظرة حالات مرضى أمراض الدم بمستشفى المبرة بالمنيا.. تعرف على المواعيد

المنيا-حسن عبد الغفار

يشهد قطاع الصحة بمحافظة المنيا، تطورا كبيرا فى الفترة الماضية، مع مبادرة حياة كريمة، سواء كان تطوير للمستشفيات أو بناء وحدات صحية ضمن منظومة التامين الشامل، خاصة أن القطاع الصحى توليه الدولة اهتماما كبيرا، وهذا ما شهدته مستشفى المبرة خلال هذه الأيام من إنشاء لجنة أمراض الدم للكبار بعيادة المبرة للتأمين الصحى وذلك حفاظا على راحة المرضى للتخفيف عليهم من عناء السفر، حيث كان فى السابق يتم عرض المرضى على لجنة أمراض الدم بعيادة مدينة نصر وتم استحداث تلك اللجنة بمحافظة المنيا، حفاظا على راحة المرضى وتوفيرا للجهد وتيسيرا على المواطنين.

وأعلن الدكتور محمد على رسلان مدير فرع التامين الصحى بالمنيا، أن اللجنة تم افتتاحها تحت إشرافه على أن تنعقد اللجنة يوما واحدا فى الأسبوع على أن يكون يوم الأحد من كل أسبوع الساعة الـ10 صباحا بعيادة المبرة الشاملة بمدينة المنيا.

ولفت مدير فرع التامين الصحى فى بيان له قائلا إن اللحنة بدأت أعمالها ومناظرة حالات مرضى أمراض الدم المختلفة مثل الهيموفليا والثلاثيميا والأنيميا المنجلية وأمراض الدم الوراثية ونقص عوامل التجلط المختلفة وغيرها من أمراض الدم، وذلك فى مقر اللجنة بمستشفى المبرة بالمنيا.

ومن ناحية أخرى قال محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن مديرية الصحة قدمت الخدمات الصحية لـ 11 ألف مواطن ضمن مبادرة علاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكٌلوى بالمنيا والتى تستهدف الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى والمتابعة والفحص للحد من مرضية ومضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة، وهى تستهدف جميع المواطنين من سن 18 حتى 40 سنة وما فوق سن الأربعين، ممن يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة السكر فى الدم عن المعدلات الطبيعية مشيرا إلى أنه تم تقديم الخدمات الطبية وإجراء الفحوصات اللازمة لعدد 11 ألفا و376 مواطنا بالإضافة إلى فحص697 مواطنا من كبار السن وذلك خلال شهر فبراير الماضى.