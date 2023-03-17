اليوم السابع
Ads
الجمعة، 17 مارس 2023 12:19 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

مصرع 5 أشخاص وإصابة 2 آخرين فى انهيار منزل بالمنيا

الجمعة، 17 مارس 2023 11:55 ص
مصرع 5 أشخاص وإصابة 2 آخرين فى انهيار منزل بالمنيا انهيار منزل - أرشيفية
المنيا-حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لقى 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 2 آخرين فى حادث إنهيار  منزل،  بمركز أبوقرقاص، جنوب محافظة المنيا، تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبوقرقاص المركزى.
 
تلقيت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد  بإنهيار منزل بقرية منشأة دعبس التابعة  لمركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، وأسفر الحادث عن وجود وفيات ومصابين. 
 
علي الفور إنتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين انهيار منزل أسفر عن مصرع 5 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى أبوقرقاص المركزى  كما أصيب 2أخرين باصابات  متنوعه 
 
تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وجارى إزالة أثار الحادث.

مديرية الامن

انهيار منزل

الحماية المدنية

اخبار المنيا

محافظة المنيا

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة