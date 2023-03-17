مدينة الأقصر تطرح مزايدات لاستغلال استراحة زوار وكافيتريا ومحل بالسوق الحضرى

أعلن اللواء دكتور على الشرابى رئيس مجلس مدينة الأقصر، مزايدة محدودة لعملية طرح استغلال استراحة زوار المركز التكنولوجى بمدينة الأقصر، حيث تعقد الجلسة بمجلس مدينة الأقصر بجزيرة العوامية، يوم الأحد الموافق 18 مارس الجارى، حيث تسحب كراسة الشروط والمواصفات من إدارة التعاقدات بمجلس مدينة الأقصر نظير سداد مبلغ قدره (299) جنيهًا.

وأضاف الدكتور على الشرابى أن تأمين دخول المزاد مبلغ قدره (1500) جنيه يزاد إلى نسبة 10% من القيمة الراسية لأعلى سعر عند الترسية تسدد فور الرسو بخزينة مجلس مدينة الأقصر، وعلى الراغبين الدخول فى المزاد شراء كراسة الشروط والتسجيل على بوابة التعاقدات العامة والحضور فى الموعد المحدد للجلسة ومعه صور من المستندات الآتية + الأصل للاطلاع ( كراسة الشروط والمواصفات والتوقيع على اصل الإقرار المرفق بالكراسة - صورة الرقم القومى بالنسبة للأشخاص الطبيعيين - عقد التأسيس بالنسبة للشركات - شهادة التسجيل بالفاتورة الإلكترونية - شهاده بعدم وجود مديونية)، والقانون رقم 1820 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات.

كما تم طرح حق استغلال كافتيريا رقم (2) بالسوق الحضرى بمدينة الأقصر، حيث أنه تعقد الجلسة بمجلس مدينة الأقصر بجزيرة العوامية يوم الثلاثاء الموافق 20 مارس الجارى، حيث تسحب كراسة الشروط والمواصفات من إدارة التعاقدات بمجلس مدينة الأقصر نظير سداد مبلغ قدره (299) جنيهًا.

وقال الدكتور على الشرابى إن تأمين دخول المزاد مبلغ قدره (5000) جنيه يزاد إلى نسبة 10% من القيمة الراسية لأعلى سعر عند الترسية تسدد فور الرسو بخزينة مجلس مدينة الأقصر، وعلى الراغبين الدخول فى المزاد شراء كراسة الشروط والتسجيل على بوابة التعاقدات العامة والحضور فى الموعد المحدد للجلسة ومعه صور من المستندات الآتية + الأصل للاطلاع، و(كراسة الشروط والمواصفات والتوقيع على اصل الإقرار المرفق بالكراسة - صورة الرقم القومى بالنسبة للأشخاص الطبيعيين - عقد التأسيس بالنسبة للشركات - شهادة التسجيل بالفاتورة الإلكترونية - شهاده بعدم وجود مديونيه)، بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات.

كما تم طرح حق استغلال محل رقم (92) بالسوق الحضرى بمدينة الأقصر، حيث أنه تعقد الجلسة بمجلس مدينة الأقصر بجزيرة العوامية يوم الأربعاء الموافق 22 مارس، حيث تسحب كراسة الشروط والمواصفات من إدارة التعاقدات بمجلس مدينة الأقصر نظير سداد مبلغ قدره (299) جنيهًا.

وأضاف الدكتور على الشرابى أن تأمين دخول المزاد مبلغ قدره (6000) جنيه يزاد إلى نسبة 10% من القيمة الراسية لأعلى سعر عند الترسية تسدد فور الرسو بخزينة مجلس مدينة الأقصر، وعلى الراغبين الدخول فى المزاد شراء كراسة الشروط والتسجيل على بوابة التعاقدات العامة والحضور فى الموعد المحدد للجلسه ومعه صور من المستندات الآتية + الأصل للاطلاع، و( كراسة الشروط والمواصفات والتوقيع على اصل الإقرار المرفق بالكراسة - صورة الرقم القومى بالنسبة للأشخاص الطبيعيين - عقد التأسيس بالنسبه للشركات - شهادة التسجيل بالفاتورة الإلكترونية - شهاده بعدم وجود مديونية)، بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات.