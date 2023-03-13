رئيس مدينة الأقصر يتابع أعمال الرصف بالشوارع وتطوير موقف البياضية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تابع اللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر ، برفقة سكرتير عام مجلس المدينة أحمد أبو عيش، ومسؤولي مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، والشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، سير أعمال الرصف بشارع موقف البياضية وشارع مستشفى رؤية وأعمال تطوير الموقف المدرج بالخطة الاستثمارية للعام الجاري 2022/2023، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بضرورة الإشراف والمتابعة الدورية لأعمال الرصف للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.

وأوضح رئيس مدينة الأقصر، أنه جاري البدء في خطوات تنفيذ مشروع عربات الطعام المتنقلة بشارع الموقف بناءً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم ، إستكمالاً للنجاح الذي حققه المشروع بمنطقة الجولي فيل لافتاً إلي إنه سيتم افتتاحه تزامناً مع افتتاح أعمال تطوير موقف البياضية خلال الأيام القليلة المقبلة، والذي بدء العمل به منذ حوالي 6 أشهر مضت.

وأشار الشرابي، فى بيان صحفى، إلى أنه تم تغيير مواقع أعمدة الإنارة وتوسعة شارع موقف البياضية ليصبح بعرض (16) م بدلاً من (8) م ويصبح الطريق ذات إتجاهين، كما تم تركيب بلدورات جديدة بطول 350 متر، وتم إلغاء عبور هوائي شبكة الكهرباء واستبداله بكابل أرضى بطول (60) متر، وتركيب أعمدة إنارة بعدد (18) عامود منها (11) عمود بطول (10) م مسلوب به كابلات، بالإضافة إلى (7) أعمدة إنارة بسلك هوائي.

وأفادت المهندسة إلهام شيباني مدير مديرية الطرق بالمحافظة، أن إجمالي المسطحات داخل الموقف 5000 متر، وشارع مستشفى رؤية 6000 متر، وشارع الموقف بإجمالي 20 ألف متر مسطح، كما أفاد مسؤول الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، أنه تم إزالة طبقة الأسفلت القديمة المتهالكة وطبقة الأساس واستبدالها بأخرى جديدة والبدء في أعمال دهان البلدورات واستكمال أعمال تركيب بلاط انترلوك أمام الموقف ومن الداخل، وجاري إستكمال أعمال الرصف بإتجاه شارع أحمد عرابي.