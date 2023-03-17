محافظ جنوب سيناء يهنئ الأم المثالية على مستوى المحافظة

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

هنأ اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، فيروز السيد رمضان حسين، الفائزة بالمركز الأول علي مستوي المحافظة، والتي سيتم تكريمها يوم الأحد الموافق 19 مارس الجاري خلال الاحتفال المركزي السنوي بعيد الأم بالقاهرة.

وأضاف المحافظ أن المحافظة زادها شرفا لحصولها على لقب الأم المثالية، وأنه سيكرمها لأنها تستحق التكريم، وهذا شرف لكل أبناء المحافظة.

وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن أسماء باقي الأمهات المثاليات وعددهن 9 فائزات وسيتم تكريمهم خلال الأسبوع القادم بطور سيناء بمناسبة الاحتفال بعيد الأم والذكرى 34 لاسترداد طابا.

ومن جانبه، أكد زيدان عبد الغفار، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، أن الفائزة أرملة من مدينة دهب وعمرها 56 عامًا، وزوجها متوفي وهي في عمر 33 عامًا، وكانت هي الوحيدة المسؤولة عن أبنائها، وحاصلة علي بكالوريوس خدمة اجتماعية، ولها 4 أبناء الأبن الأكبر معيد بطب بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، والابنة الثانية بكالوريوس تقني التكنولوجي تخصص أشعة والتطوير الطبي والابن الثالث والابنة الرابعة بكالوريوس تجارة انجليزي.

وأعلنت وزارة التضامن عن فوز الأم المثالية على مستوى الجمهورية، وكان لمحافظة جنوب سيناء المركز الأول على مستوى الجمهورية.