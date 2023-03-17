محافظ جنوب سيناء ووزير الأوقاف يفتتحان دار مناسبات بوادى مجيرح والطريق السياحى

افتتح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الجمعة، دار المناسبات بوادى مجيرح دهب بتكلفة 2 ملايين جنيه على مساحة 400 متر شامل الأرصفة، ومجلس على مساحة 240 مترا، واستراحة على مساحة 40 مترا ومخزن ومطبخ فى إطار الاحتفالات بذكرى عودة طابا.

كما قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب افتتاح طريق السياحى بدهب بطول 3 أمتار بتكلفة طريق مبارك، ضمن أعمال تطوير شبكة الطرق بالمدينة.

وأشار المحافظ إلى أن الطريق بطول 2600 متر، بداية من كمين مدخل المدينة وحتى منطقة البلوهول، بتكلفة تتخطى الـ43 مليون جنيه، مضيفا أن المشروع يتضمن رصف وإنارة الطريق، وإنشاء ممشى دراجات، ورصيف للمشاة، وأعمال حماية من مخاطر السيول، لافتا إلى أن الطريق يمثل الطريق الرئيسي للمدينة وتم انشائه بمواصفات عالمية يتماشى مع المظهر السياحي للمدينة، والطريق تنفيذ جهاز التعمير.

رافق المحافظ خلال اللواء أحمد جمال رئيس مدينة دهب واللواء محمود عيسى مستشار المحافظ للتخطيط والمتابعة والمهندس محسن سعيد حامد رئيس جهاز التعمير لمدن القناة وسيناء و ورئيس منطقة تعمير جنوب وشمال سيناء.