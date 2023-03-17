متهمون بسرقة سيارات بالبحيرة يعترفون بمساومة أصحابها للحصول على مبالغ مالية

كتب بهجت أبو ضيف

كشف 3 عاطلين تم القبض عليهم، لاتهامهم بسرقة السيارات في البحيرة، عن أسلوب ارتكابهم الجرائم، وذكروا أمام رجال المباحث أنهم يستخدمون أسلوب المفتاح المصنطع في سرقة السيارات.

وأضافوا أنهم عقب سرقتهم السيارة، يتواصلون مع مالكها، ويساومونه على إعادتها مقابل الحصول على مبلغ مالي، وتقسيم حصيلة المسروقات بينهم.

استنادا لاعترافات المتهمين، وتحريات رجال المباحث، قررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

وأسفرت الجهود عن ضبط تشكيل عصابى ضم (3 متهمين – لأحدهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة مركز شرطة شبراخيت بالبحيرة) تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" ومساومة مالكيها على إعادتها مقابل مبالغ مالية، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب "3 وقائع" مستخدمين 2 سيارة "ميكروباص" ملك إثنين منهم ، وقرروا إعادتهم سيارتين من المستولى عليها لمالكيها مقابل مبلغ مالى، كما تم بإرشادهم ضبط (2 سيارة ميكروباص "المستخدمان فى نشاطهم الإجرامى" – سيارة مستولى عليها – هاتف محمول – 2 سلاح أبيض "مطواة).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وقررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.