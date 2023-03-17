لو عروسة جديدة أو حملك اتأخر.. نصائح تزيد من فرص الحمل

كتبت نهير عبد النبى

تأخرالحمل من المشاكل التي تعانى منها بعض السيدات وتسعى دائما لحلول وعلاجات، وحسب ما ذكره موقع webmdهناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها أوعدم القيام بها للمساعدة في زيادة فرصك في الحمل في أسرع وقت وهى:

1: احصلي على فحص ما قبل الحمل

قبل أن تبدأ في المحاولة رسميًا، قم بإجراء فحص طبي اسألي طبيبك عن فيتامينات ما قبل الولادة التي تحتوي على حمض الفوليك، والذي يساعد في الحماية من بعض العيوب الخلقية ، مثل السنسنة المشقوقة، حيث يعمل حمض الفوليك خلال المراحل المبكرة من الحمل ، لذلك من المهم التأكد من حصولك على ما يكفي من حمض الفوليك حتى قبل الحمل .

2: تعرفى على دورتك

إن الفهم الحقيقي يساعدك على معرفة متى تكونين أكثر خصوبة، الإباضة هي أفضل وقت للحمل، حيث يساعد على إدراك علامات الإباضة ، مثل حدوث تغيير في مخاط عنق الرحم. عادة ما تصبح رقيقة وزلقة عندما تكونين أكثر خصوبة و قد تشعر بعض النساء أيضًا بوخز من جانب واحد يمكن أن تساعدك مجموعات التنبؤ بالإباضة أيضًا على توقع أفضل وقت للحمل.

3: التخلص من التوتر بأي طريقة



التوتر من أكثر الأشياء التي قد تسبب تأخر في الانجاب لذلك عليك أن تسترخى وتتخلصين من التوتر والقلق .

4: عش حياة صحية



ممارسة الرياضة عادة صحية خاصة إذا كانت تساعد في الحفاظ على وزنك المثالي تمامًا مثل أي شيء آخر، ولكن قد يؤدي الإفراط في ممارسة الرياضة إلى عدم حدوث التبويض.

5:توقفى عن التدخين



التدخين من العادات السيئة التي تؤثر على الخصوبة والحمل وتؤثر على مستويات هرمون الاستروجين والإباضة.