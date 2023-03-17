كوريا الشمالية: لا تأثير على دول الجوار جراء تجاربنا الصاروخية

كتب أحمد عرفة

أكدت كوريا الشمالية، أنه لا تأثير على دول الجوار جراء تجاربنا الصاروخية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية الجنرال بات رايدر، إن أي استخدام للأسلحة النووية من قبل كوريا الشمالية سيكون نهاية النظام في بيونج يانج.

وبحسب بيان البنتاجون، يوم الثلاثاء، كان ذلك ردا على سؤال حول إعلان كوريا الشمالية إمكانية تركيب رأس حربي نووي على صواريخ كروز الاستراتيجية التي أطلقتها من غواصة مؤخرا.

وحول مدى استعداد واشنطن لمواجهة تهديدات بيونج يانج النووية، أجاب الجنرال الأمريكي: "أعتقد أننا كنا واضحين للغاية في أنه في حال استخدمت كوريا الشمالية سلاحا نوويا، فستكون هذه نهاية نظامها".

وأضاف: "لكن مرة أخرى، لا يزال تركيزنا ينصب على العمل بشكل وثيق للغاية مع حلفائنا وشركائنا في المنطقة لردع العدوان".

وتابع: "الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة سيظل هذا هو محور تركيزنا".