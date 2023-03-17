كل ما تريد معرفته عن أول منظومة إلكترونية لاحتساب الضرائب على المرتبات

كتب هانى الحوتى

تنفذ وزارة المالية ، منظومة إلكترونية لتوحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، ضمن استراتيجية للميكنة والتحول الرقمي للنظام الضريبي؛ لتوحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة المرتبات والأجور لجميع الموظفين بالقطاعات المختلفة (الحكومة ، القطاع العام، قطاع الاعمال العام، الهيئات الاقتصادية، القطاع الخاص)، وكذلك ضمان الحساب الدقيق للتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي الشامل، ويقدم "اليوم السابع" أسئلة وأجوبتها عن المنظومة.



س- ما هو منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات؟ ج- ترتكز المنظومة على إنشاء منصة موحدة يتم من خلالها احتساب الضرائب المستحقة على مرتبات ومستحقات العاملين في كل قطاعات الاقتصاد القومي إلكترونيًا، وتم إطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة توحيد أسس ومعايير ضريبة الأجور والمرتبات منذ 15 ديسمبر 2022 على عدد محدود من الشركات.



س- لماذا أطلقت وزارة المالية المنظومة؟ ج- تهدف إلى التخفيف من المخاطر والتكاليف التشغيلية والتراكمات المرتبطة بفحص ضريبة الأجور والمرتبات، كما تهدف إلى العمل على الحد من وجود فروق الفحص عن طريق زيادة الدقة والالتزام بحساب وسداد الضريبة، وتخفيف العبء الإداري وتقليل تكلفة المعاملات والحاجة إلى أرشفة المستندات ورقيًا.

كما تهدف المنظومة إلى الحد من فروق الفحص الضريبي من خلال التحقق المسبق للبيانات الواردة من الممول، وكذلك تحقيق العدالة الضريبية بين كافة فئات المجتمع الضريبي وتعزيز الالتزام الضريبي.



س- ما هو العائد من هذه المنظومة؟ ج- تستهدف المنظومة تحقيق العديد من الفوائد للممولين تتمثل في تسهيل إجراءات احتساب ضريبة الأجور والمرتبات بالإضافة إلى ضمان الاحتساب الدقيق للتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي الشامل في جميع القطاعات المختلفة في مصر، والتحقق من صحة عناصر وبنود الأجور والمرتبات بشكل يضمن دقة البيانات، وسهولة إصدار بيان مفردات عناصر الأجور والمرتبات للموظفين من خلال المنظومة.

وتساعد المنظومة في تسهيل عمليات مراجعة المحاسبين القانونيين والمراجعين الماليين لأغراض إعداد القوائم المالية، وتحسين شفافية البيانات للاستفادة من كفاءة عملية اتخاذ القرار من جانب الممول، وكذلك مساعدة الممول على إعداد تقارير وتحليل سريع ودقيق لغرض دعم اتخاذ القرار.