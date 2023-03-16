المالية تلزم 16جهة وشركة بتطبيق منظومة توحيد معايير حساب ضريبة الأجور والمرتبات

كتب - أحمد يعقوب

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا رقم (137) لسنة 2023 بإلزام الجهات / الشركات الواردة بالكشف المرفق بهذا القرار، وعددها (16) جهة/ شركة بتطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، اعتبارًا من 15 مارس 2023 .

وقال رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية " إن تطبيق منظومة منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات يأتي انطلاقًا من إستراتيجية الحكومة ووزارة المالية للميكنة والتحول الرقمي للنظام الضريبي، وكذلك بهدف تسهيل الإجراءات الخاصة بضريبة المرتبات وتعزيز الالتزام الضريبي، وتمكين جميع موظفي الدولة داخل القطاعات المختلفة من الإطلاع على مفردات مرتباتهم، ومقدار الضريبة المستحقة وفقاً للقواعد المتبعة .

وأوضح مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه وفقًا لقرار وزير المالية رقم (137) لسنة 2023، فإن الجهات / الشركات الوارد أسماؤها بالكشف المرفق بهذا القرار (المرحلة الأولي) هي طارق سعيد وشريكيه، والشركة القابضة للصناعات المعدنية ،وثروة للبترول شركة مساهمة مصرية، وتوشيبا العربي للأجهزة المنزلية، والقابضة للصناعات الكيماوية، والبنك التجاري الدولي، ومستشفى مصر الدولي، والشركة المصرية للشبكات، وشركة فودافون انترناشيونال سيرفيزس، ومونديليز ايجيبت فودز، ومجموعة انما لتكنولوجيا المعلومات، واتصالات مصر اتصالات، واتصالات للخدمات الدولية، وشركة الزينة لصناعة الورق الصحي، وسيتي ايدج للتطوير العقاري، وشركة تنمية الريف المصري الجديد .

وأضاف مختار توفيق أنه يجوز لغير الجهات / الشركات الواردة بالقرار رقم (137) لسنة 2023 طلب تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات.