اليوم السابع
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غلق مزلقان ملوى بالمنيا لإجراء أعمال الصيانة

الجمعة، 17 مارس 2023 11:58 ص
غلق مزلقان ملوى بالمنيا لإجراء أعمال الصيانة مزلقان - أرشيفية
المنيا-حسن عبد الغفار

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أعلنت لوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى، وهندسة سكك حديد ملوى، بأنه سيتم اليوم  الجمعة غلق مزلقان ملوى القبلى والبديل مزلقان معصرة ملوى وكوبرى سيارات ملوى العلوى، وذلك لمدة 10 ساعات اعتباراً من الساعة ال 7 صباحا وحتى الساعة ال 5 مساءً وذلك لأعمال الصيانة والتطوير بالمزلقانات.
 
ومن ناحية أخرى تابع اللواء  احمد السايس رئيس مركز ومدينه ملوى، تجهيز أعمال الرصف فى شارع  العرفانى بمدينة ملوى، وذلك ضمن أعمال الخطة  الاستثمارية للعام المالي 2022 /2023، موجها ببذل الجهود لمتابعة معدلات التنفيذ في مختلف القطاعات، ومتابعة تنفيذ ما تقدمة الدولة المصريه لرفع مستوى المعيشه وتحسين الخدمات المقدمه للمواطنين بمركز ومدينه ملوى فى مختلف القطاعات.
 
 
 
 



 

 


ملوى

مزلقان السكة الحديد

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