غلق مزلقان ملوى بالمنيا لإجراء أعمال الصيانة

ومن ناحية أخرى تابع اللواء احمد السايس رئيس مركز ومدينه ملوى، تجهيز أعمال الرصف فى شارع العرفانى بمدينة ملوى، وذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022 /2023، موجها ببذل الجهود لمتابعة معدلات التنفيذ في مختلف القطاعات، ومتابعة تنفيذ ما تقدمة الدولة المصريه لرفع مستوى المعيشه وتحسين الخدمات المقدمه للمواطنين بمركز ومدينه ملوى فى مختلف القطاعات.