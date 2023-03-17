علاج 1245 حالة مرضية ضمن قوافل حياة كريمة بقرى الراشدة والموشية بالداخلة

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالوادي الجديد ، اليوم الجمعة، عن الانتهاء من تنفيذ قوافل طبية مجانية لأهالي قرية الموشية وقرية الراشدة التابعتين لمركز الداخلة، ضمن مبادرة حياة كريمة العلاجية، والتى أسفرت عن علاج 1245 حالة مرضية، وإحالة 24 حالة أخرى لتلقي العلاج بمستشفيات خارج المحافظة حيث تضمنت القافلة 11 تخصص طبي شملت باطنة، جراحة، أطفال، نساء وتوليد، عظام، جلدية، صدر، أنف وأذن، أسنان، بالإضافة إلى خدمات تنظيم الأسرة،والتحاليل، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، بتوفير أفضل مستويات الخدمة الطبية لسكان المناطق النائية والأكثر احتياجا.

كما جرى تنفيذ قوافل طبية مجانية ضمن مبادرة حياة كريمة الرئاسية، بقرى أبو منقار والكفاح التابعتين لمركز الفرافرة، والتى جرى فيها توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان لـ 1012 حالة مرضية، وإحالة 25 حالة لإجراء عمليات جراحية بمستشفيات القاهرة، حيث تضمنت القافلة 9 تخصصات طبية لعلاج المرضى في تلك القافلة الطبية المجانية.

جدير بالذكر، أن القوافل الطبية التي تنفذها المديرية ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها رئيس الجمهورية، وبإشراف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، وبرعاية محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط، فيما تواصل مديرية الصحة بالمحافظة جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بهذه المناطق خاصة الفئات الأكثر احتياجًا بها، وسد العجز في التخصصات الغير متوفرة بتلك المناطق.