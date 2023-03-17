ضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة وتحرير 1870 مخالفة متنوعة بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

تمكنت حملات مديرية الأمن بمحافظة كفر الشيخ، بإشراف مدير الامن، من ضبط 12 سلاحا ناريا، و3 كيلو من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش، وبانجو" و100 جرام هيروين، إضافة لضبط 25 سلاحا أبيض، بحوزة عاطلين بعدد من مراكز المحافظة.

‏‎كما شنت إدارة المرور بكفر الشيخ حملات مرورية وأمنية مكثفة بقيادة العميد سامح العزب، مدير إدارة المرور، في إطار تفعيل قانون المرور الجديد، وضبط المركبات المخالفة والمخالفات المرورية المتنوعة، تنفيذًاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء خالد عبدالسلام ، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ.

‏‎وأسفرت الحملات عن ضبط 1870 مخالفة مرورية متنوعة، بنطاق مراكز "كفر الشيخ ، سيدى سالم، الحامول، بلطيم، دسوق، وقلين، وفوه"، حيث تم ضبط 15 مركبة بدون لوحات معدنية، وضبط 60 مخالفة دراجة نارية، و63 مخالفة سير بدون تراخيص 20 بدون رخص قيادة و10 بدون رخص تسيير، و1700 مخالفات متنوعة مثل وضع ملصقات، وعدم وجود طفايات حريق.

‏‎ووجه محافظ كفر الشيخ بضرورة استمرار الحملات الأمنية والمرورية بهدف تحقيق السيولة المرورية في كافة الشوارع والميادين، وفرض سيادة القانون وضبط كافة أشكال الخروج على القانون حرصًا على أمن وسلامة المواطن.