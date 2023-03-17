رسميًا.. فوز الكاتب الصحفى خالد البلشى بمنصب نقيب الصحفيين

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين 2023، عن فوز الكاتب الصحفي خالد البلشي بمنصب نقيب الصحفيين بعدد أصوات 2450 صوتًا مقابل 2211 صوتًا لمنافسه الكاتب الصحفي خالد ميري.

وكانت اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة النقيب ضياء رشوان وعضوية الأعضاء الستة الممتدة عضويتهم، قررت أن التصويت حتى الساعة السادسة مساءً، وتم المد من جانب اللجنة القضائية المشرفة ساعة ثم ساعة أخرى حتى الثامنة مساء، لتواجد صحفيين داخل حرم صناديق الاقتراع لم يدلوا بأصواتهم بعد، وبعد الانتهاء من التصويت، والتأكد من إدلاء جميع الزملاء بأصواتهم، أعلنت اللجنة المُشرفة على الانتخابات إغلاق باب التصويت وبدء الفرز.

وفيما يخص فرز صناديق الاقتراع؛ أوضحت اللجنة المشرفة أن الفرز في القاعة الكبرى بالدور الرابع للنقابة، على ألا يبدأ القضاة المُشرفون على الانتخابات فتح الصناديق وبدء الفرز، إلا في وجود اثنين من مندوبي المُرشحين من أعضاء النقابة عند كل صندوق؛ وذلك لضمان أن تُمثّل الجمعية العمومية والمرشحين في الفرز، على أن يكون الفرز في كل الصناديق بالتزامن مع بعضها البعض في نفس القاعة، بحضور أعضاء مجلس النقابة المُستمرين، و10 من شيوخ المهنة أعضاء اللجنة المُشرفة على الانتخابات، بالإضافة إلى المرشحين ومندوبيهم، وأيضًا الصحف والقنوات الحاصلة على تصريح التغطية؛ وذلك لضمان فرز الأصوات في أجواء هادئة للقضاة المُشرفين".

وكان قد بدأ في تمام العاشرة من صباح الْيَوْمَ الجمعة التسجيل في كشوف الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، حيث دعا مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب ضياء رشوان الجمعية العمومية للنقابة للانعقاد اليوم، إعمالًا للقانون لنظر جدول أعمالها، والتصويت على مقعد النقيب ونصف مقاعد المجلس.

ويبلغ عدد اللجان الانتخابية 23 لجنة؛ 22 منها بالقاهرة، وواحدة بالنقابة الفرعية بالإسكندرية، يحضر بكل منها مستشار من النيابة الإدارية ومعه معاون إداري.