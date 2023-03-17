رئيس مدينة الطود يشهد تنظيم قافلة طبية وإعادة إعمار منازل بالقرى.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

تابع الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، ومحمد حسين وكيل وزارة التضامن بالأقصر، فعاليات قافلة مبادرة "عنيك في عنينا"؛ للحد من مسببات العمى، بمدرسة الشهيد طارق محمد محمود الابتدائية بنجع الجسور بمركز الطود، التي نظمتها مؤسسة صناع الخير للتنمية، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالاقصر والادارة التعليمية الطود، وبالشراكة مع التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي ضمن جهود أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وتم تقديم جميع خدمات القافلة بتوقيع الكشف على العيون لتلاميذ وتلميذات المدرسة، وتم خلالها صرف الادوية بالمجان وتشخيص التلاميذ من يحتاج لإجراء عمليات جراحات للعيون ونظارات طبية على أن يتم تسليم النظارات خلال عشرة ايام من تنفيذ القافلة، كما قامت المبادرة بالكشف على الانيميا والسكر لدى التلاميذ.

كما تم تدشين مشروع لإعادة إعمار 24 منزلا، ودعم الأسر المستحقة بتجهيز 25 مركب صيد مجهزة بمعدات صيد حديثة لتمكينهم اقتصاديا من خلال توفير فرص عمل مناسبة لطبيعة الأنشطة التي يجيدنها وتناسب بيئتهم، وتوزيع 400 كرتونه مواد غذائية للاسر الاكثر احتياجا للقري الاولي بالرعايه بالطود تنفيذ مؤسسة صناع الخير للتنمية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالاقصر، وبالشراكة مع المصرف المتحد والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ضمن جهود أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة الأقصر.