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رئيس جامعة الزقازيق عن مبادرة "كتف فى كتف": تعزز مبدأ التكافل ودعم ثقافة العمل التطوعى

الجمعة، 17 مارس 2023 11:43 م
رئيس جامعة الزقازيق عن مبادرة "كتف فى كتف": تعزز مبدأ التكافل ودعم ثقافة العمل التطوعى رئيس جامعة الزقازيق فى احتفالية "كتف في كتف"
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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شارك الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق فى فعاليات احتفالية "كتف في كتف"، التي نظمها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، بإستاد القاهرة الدولي، احتفالا بجهود آلاف المتطوعين الذين شاركوا خلال الأيام الأخيرة فى تعبئة 6 مليون كرتونة مواد غذائية، تمهيداً لتوزيعها علي المواطنين الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية قبل حلول شهر رمضان الكريم.
 
 
وأعرب الدكتور خالد الدرندلى عن سعادته للمشاركة بتلك الاحتفالية التي أقيمت برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مؤكداً حرص الدولة المصرية علي دعم هذه المبادرات الوطنية المجتمعية، والتي تعد تعزيزا لمبدأ التكافل الاجتماعي بين أبناء الوطن، ودعم ثقافة العمل التطوعي، ومن أجل توسيع شبكة الحماية الاجتماعية من خلال الجهود التي تبذلها الدولة، بالتعاون مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني الشريك الرئيسي في مسيرة التنمية للدولة المصرية. 
 
 
وأشاد رئيس الجامعة بمبادرة" كتف فى كتف"، مؤكداً أنها فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة الهادفة إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، مشيراً إلى أن تلك المبادرات تجسد نموذجاً للشراكة الناجحة بين الأجهزة التنفيذية والجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى.
 
 
وأشار الدرندلى ، إلى أهمية التوسع في مثل هذه المبادرات التنموية والتطوعية، من مختلف مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، ورجال الأعمال، بهدف تأمين احتياجات الأسر الأولى بالرعاية، خصوصا مع حلول شهر رمضان المبارك، داعيا المولى عز وجل أن يديم على مصر أمنها واستقرارها، ويعيد مثل هذه المناسبات على مصر وأهلها بالخير واليمن والبركات.

احتفالية كتف فى كتف

جامعة الزقازيق

محافظة الشرقية

اخبار مصر

الشرقية



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