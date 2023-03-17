دراسة: زجاجات المياه القابلة لإعادة الاستخدام تحتوي على بكتيريا أكثر من مقعد المرحاض

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة جديدة أن زجاجات المياه القابلة لإعادة الاستخدام تحتوي على بكتيريا أكثر من مقعد المرحاض، وقال الباحثون إن زجاجات المياه، التي يُعاد استخدامها لأغراض الشرب ، تحتوي على البكتيريا سالبة الجرام وبكتيريا العصيات، وهي كائنات دقيقة محتملة تسبب مشاكل في الجهاز الهضمي، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

وبينما تشتهر بكتيريا العصيات بأنها تسبب مشاكل متعلقة بالأمعاء، إلا أن البكتيريا سالبة الجرام يمكن أن تسبب التهابات مقاومة للمضادات الحيوية.

الأمر المثير للصدمة هو أنه عندما قدر الباحثون عدد الوحدات المكونة للمستعمرات من الميكروبات التي تعيش في عينة وجدوا أنها في المتوسط 20.8 مليون.

عندما قارنوا هذا العدد من الميكروبات بالأدوات المنزلية الأخرى وجدوا أنها مليئة بالجراثيم أكثر بمرتين من حوض المطبخ وتحتوي على بكتيريا أكثر بـ 40 ألف مرة من مقعد المرحاض.

تحتوي الزجاجات القابلة لإعادة الاستخدام على أربعة أضعاف كمية البكتيريا الموجودة في فأرة الكمبيوتر وستفاجأ بمعرفة أنها تزيد 14 مرة عن وعاء الحيوانات الأليفة.

لذا يجب أن تكون على دراية أيضًا بكيفية ومكان تخزين المياه الخاصة بك

ويوصي الخبراء بغسل زجاجة المياه مرة واحدة يوميًا وتعقيمها مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، وفي كثير من الأحيان إذا كنت مريضًا أو تشرب أثناء الأكل أو تملأها بشيء آخر غير الماء - خاصةً إذا كانت تحتوي على السكر.

لذا في المرة القادمة إذا شعرت بتوعك على الرغم من شرب الماء النظيف والنقي، تحقق من زجاجة المياه الخاصة بك.