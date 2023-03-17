جلسة عرفية تنهى خصومة بين عائلتين فى الغربية

الغربية محمد طارق

أنهت جلسة عرفية خصومة بين عائلتين بمركز السنطة في محافظة الغربية، بسبب واقعة قتل منذ أكثر من 5 سنوات وذلك بعد نجاح المُحكمين فى إجراء التصالح بين العائلتين بموجب موافقتهما على التصالح وذلك حقنًا للدماء ومنعًا لتفاقم المشاكل بين العائلتين.

وتشكلت الجلسة العرفية من المحكمين راغب الشرقاوى رئيسا وعضوية كلا من "ناصر حجاب وأحمد أبو زيد والسيد عبد العزيز "بين طرف أول عائلة فايد "قتيل"وطرف ثاني عائلة سلام "قاتل"، وقررت اللجنة بعد سماع أقوال الطرفين وشهادة الشهود ومداولة الموضوع أمام أعضائها إجراء التصالح بين طرفي النزاع على كتاب الله تعالى نظرًا لصلات القرابة والجيرة والمصاهرة .