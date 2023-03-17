"تموين دمياط" تعلن ضخ 100 طن أرز بمعارض "أهلا رمضان"

أعلنت مديرية التموين ب دمياط عن طرح كميات من الأرز بلغت 106 أطنان، وذلك للبيع بأسعار 15 جنيه للكيلو داخل معارض "أهلا رمضان" التى تم افتتاحها داخل المحافظة خلال الفترة الماضية تزامنا مع استعدادات المديرية لاستقبال شهر رمضان الكريم.

ومن جانبه، أكد المهندس على الغزاوى وكيل وزارة التموين بدمياط، أن المديرية تكثف جهودها حاليا من أجل استقبال شهر رمضان الكريم، موضحا أن هناك خطة عمل متكاملة تم وضعها من أجل توفير السلع الأساسية أمام الجمهور بأسعار مناسبة، موضحًا استمرار تنفيذ الحملات بشكل مكثف لضبط الأسواق والتأكد من سلامة المعروضات.

وأضاف وكيل تموين دمياط، أنه تم تحرير 653 مخالفة تموينية متنوعة، والتي جاءت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار فى مكان ظاهر للجمهور، إضافة إلى ضبط مخالفات أخرى بشأن الاشتراطات الصحية الواجب توافرها، فضلا عن ضبط منشآت يتم إدارتها دون ترخيص.

وأضاف "الغزاوى" أنه تم ضبط 3 مخالفات أخرى لعرض منتجات منتهية الصلاحية غير صالحة للاستخدام الآدمي، إلى جانب تحرير 60 مخالفة، لإنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات القياسية يستحق عنها فروق أسعار لصالح هيئة السلع التموينية.

وناشد المهندس على الغزاوي وكيل وزارة التموين بدمياط، أهالى المحافظة بسرعة الابلاغ عن أية مخالفات يتم رصدها، مشيرا إلي أنه تم تخصيص أرقاما لتلقي الشكاوى على مدار ال 24 ساعة، فضلا عن تواجد مكاتب تابعة التموين بكافة أنحاء المحافظة وذلك للتعامل الفوري مع مخالفات السوق واتخاذ ما يلزم من إجراءات خيال مرتكبيها، مشددا علي أهمية التعاون بين الجهات التنفيذية والأهالي نن أجل تحقيق الهدف المنشود، مؤكدا وجود متابعة دورية من قبل الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بشأن ما يتم حيال ضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة أمام المواطنين.